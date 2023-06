UFC Neckenmarkt feierte 70er

Der UFC Neckenmarkt lud im Rahmen seines runden Geburtstages zu einem zweitägigen Fest auf den Sportplatz ein. Auf dem Programm standen unter anderem Fußballturniere, Musik von DJ Miles sowie ein Frühschoppen mit dem Musikverein Weinland.

Obmann Elmar Heinrich blickte im Rahmen des Festaktes auf die vergangenen Jahrzehnte der Vereinsgeschichte zurück und dankte den Spielern, Funktionären, freiwilligen Helfern und der Gemeinde, die den Verein seit vielen Jahren mit Herzblut mittragen, auch wenn der sportliche Erfolg das ein oder andere Mal ausbleibt. „Nichts desto trotz möchten wir unseren Weg weitergehen, und verstärkt auf Spieler aus Neckenmarkt und der näheren Umgebung setzen“, so Heinrich. Wie wichtig es ist, in den Nachwuchs zu investieren, betonte auch Bürgermeister Hannes Igler in seiner Festrede. „Ich wünsche viel Erfolg für die kommenden Jahre“, so Igler, der auch verkündete, dass ein Ausbau der in die Jahre gekommenen Sportplatzanlage Gesprächsthema im Gemeinderat ist. Gerhard Kornfeind, Gruppenobmann beim Burgenländischen Fußballverband, überbrachte ebenso seine Glückwünsche zum Jubiläum und übergab mehrere Fußbälle als Ballspende. Karin Ofner, Präsidentin der Sportunion Burgenland, überreichte 1.000 Euro Vereinsförderung anlässlich des 70. Geburtstages des UFC.