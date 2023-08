Unternehmensgruppe Fuchs aus Lockenhaus feiert runden Geburtstag

Aus einem kleinen Betrieb mit vier Mitarbeitern, gegründet im Jahr 1983 von Josef Fuchs sen., entstand eine Unternehmensgruppe, welche aktuell insgesamt knapp 150 Mitarbeiter, darunter 13 Lehrlinge beschäftigt und derzeit von Josef`s Sohn, Josef Alexander Fuchs, geführt wird.

Aus vergangenen Tagen. Josef Fuchs sen. (l.) mit dem damaligen Innungsmeister Paul Hofer. Foto: BVZ, dd

Umstrukturierung in der Geschäftsführung

Dieser übernahm im Jahr 2004 im Zuge einer Umstrukturierung die Geschäftsleitung. An seiner Seite steht ihn einerseits nach wie vor sein Vater Josef Fuchs sen. als Konsulent, und andererseits ein großartiges Team an erfahrenen und begeisterten Mitarbeitern. Im Zuge dieser Umstrukturierungen gingen 2014 folgende drei Firmen als hundertprozentige Unternehmenstöchter hervor: die Fuchs Josef GmbH, die ASL GmbH und die EPB GmbH. Die Fuchs Josef GmbH ist für das Großkundengeschäft für Wohn- und Industriebau zuständig und das größte Unternehmen innerhalb der Gruppe. Die ASL GmbH beschäftigt sich mit Installationen, Reparaturen und Service von Heizungsanlagen, Wärmepumpen, Badezimmer sowie Klima- und Lüftungsanlagen im Privatkundenbereich. Hinter der Abkürzung EPB GmbH verbirgt sich ein Profi-Unternehmen für Elektro-, Photovoltaik- und Bus-Installationen.

Foto: zVg, zVg

Neues Bürogebäude wurde 2018 eröffnet

Im Jahr 2018 wurde am Firmengelände in Lockenhaus eine Biomasse-Heizanlage in Betrieb genommen. Noch im selben Jahr wurde im Rahmen der 35-Jahr-Feier das neue Bürogebäude, wo sich seither die ASL und die EPB befinden, feierlich eröffnet. Noch im gleichen Jahr eröffnete die ASL eine Zweigniederlassung in Rechnitz, welche neben Verkauf und Service von Heizungs- und Klimaanlagen, auch über einen eigenen, umfangreichen Elektro-Shop verfügt.

Foto: zVg, zVg

40-jähriges Jubiläumsfest auf Schloss Lockenhaus

Im Juni 2020 wurde die Koo & Kaposi Haustechnik GmbH aus Oberpullendorf übernommen und ist seither mit 20 Mitarbeitern ein weiteres Tochterunternehmen der Unternehmensgruppe Fuchs. Die Fuchs Service & Installations Gmbh, vormals Rauter GmbH aus Pöttelsdorf, folgte im März 2021 und komplettiert den Konzern als fünftes Unternehmen mit weiteren zehn Mitarbeitern.

Im Laufe der Zeit bekam die Unternehmensgruppe Fuchs einige Auszeichnungen. So wurde man 2019 vom Wirtschaftsministerium als „Staatlich ausgezeichnetes Unternehmen“ geehrt. 2022 räumte man Platz 1 unter den „Austria’s Leading Companies“ in der Kategorie „National-Unternehmen ab 10 Millionen Euro Umsatz“ ab. Dieses Jahr wird das 40-jährige Bestehen gefeiert. Die Feierlichkeiten werden im Schloss Lockenhaus abgehalten.