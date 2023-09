Waldschule Helenenschacht wurde 100

Die Waldschule Helenenschacht war 1923 eröffnet worden, nachdem das Burgenland 1921 zu Österreich gekommen war und die Kinder der Bergarbeiter im Helenenschacht nicht mehr nach Brennberg, sondern nach Ritzing gehen mussten. Karl Schuster wirkte hier als erster Lehrer und war maßgeblich an der Entwicklung der Schule beteiligt. Nach dem zweiten Weltkrieg, der die Schule größtenteils verschonte, schrumpfte die Bergarbeitersiedlung, Menschen wanderten ab und die Kinder wurden weniger — die Schule musste geschlossen werden.

Im Jahr 1977 kamen erstmals die Pfadfinder der Gruppe 4 auf der Suche nach einem Sommerlager nach Ritzing. Unter Bürgermeister Josef Wieser überließ die Gemeinde den Pfadfindern das Areal. Von da an betreuten die Pfadfinder das alte Gebäude an dem idyllischen Waldplatz. Als das Lager aufgelassen werden sollte, sprang die Pfadfindergruppe 39 ein. Sie kümmert sich nun seit zehn Jahren um den Erhalt der Waldschule. Viele Meilensteine wurden seither erreicht, wie die Zertifizierung des Lagerplatzes als erster Lagerplatz in Österreich mit dem Gütesiegel in Gold.

Der Geschichte der Waldschule gedachten am Samstag nicht nur die Pfadfinder, sondern auch einige ehemalige Schüler der Waldschule. Bei Essen, Trinken und Musik wurde die eine oder andere Geschichten ausgetauscht und gemeinsam gefeiert.