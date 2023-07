Musikalischer 50er des Musikvereins Deutschkreutz

Am Freitag starteten die Feierlichkeiten zum Jubiläum des Musikvereins Deutschkreutz mit Platzkonzerten des Musikvereins Stinatz sowie der Blasmusik Stadtschlaining. Den Abend ließ man gemütlich — und selbst- verständlich musikalisch — ausklingen. Am Samstag spielten die Musikvereine aus Zillingtal, Piringsdorf, Mannersdorf, Dörfl, Lackenbach, Draßmarkt, Pilgersdorf, Wetter sowie Neckenmarkt-Horitschon an mehreren Plätzen in Deutschkreutz Platzkonzerte. Danach fand man sich bei der Europaschule zur großen Marschmusikwertung ein.

Der Musikverein Dörfl und der Musikverein Dorfmusik Zillingtal traten in der Stufe B an, der Musikverein Draßmarkt und der Musikverein Pilgersdorf traten in der Stufe D an. In der Stufe E trat der Musikverein Deutschkreutz an. Als Bewerter waren Landesstabführer-Stellvertreterin Sabine Mauersics, Landesjugendreferent Niklas Schmidt und Neusiedls Bezirksstabführer-Stellvertreter Hannes Eigner sowie der Probebewerter Lukas Medwenits im Einsatz. Die Bewertungsstufen, die von A bis E reichen, entsprechen verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Der Musikverein Deutschkreutz, der in der höchsten Stufe antrat, präsentierte demnach zu dem Marsch auch Show-Elemente.

Der Musikverein Dorfmusik Zillingtal erreichte in der Stufe B 90,25 Punkte, der Musikverein Heimatklänge Draßmarkt erreichte in der Stufe D 91,04 Punkte und der Musikverein Pilgersdorf ebenfalls in der Stufe D 91,20 Punkte. Der Musikverein Deutschkreutz erreichte in der Stufe E 91,77 Punkte. Der Musikverein Dörfl, der auch in der Stufe B angetreten war, wurde nicht mit öffentlich bekannt gegebenen Punkten bewertet, sondern mit einer Besprechung im Anschluss an die Marschwertung.

Bei den Festlichkeiten. Gemeindevorstand Jan-Michael Müller, Nationalrat Nikolaus Berlakovich, Bürgermeister Andreas Kacsits, Landesrat Heinrich Dorner, Landtagsabgeordnete Elisabeth Trummer, Vizebürgermeister Jürgen Hofer und Musikvereinsobmann Markus Reinfeld. Foto: BVZ, Sarah Tesch

Beim anschließenden Festakt dankten die Vertreter der Politik den Mitgliedern der Musikvereine für ihren Einsatz für das Gesellschaftsleben und gratulierten dem jubilierenden Verein. Michael Schöpf, Mitglied des Musikvereins Deutschkreutz, wurde für sein Engagement seit der Gründung des Vereins geehrt. Er erhielt für sein langjähriges Engagement ein Gilet mit goldenen Nähten, welches eigens für ihn angefertig worden war. Nach der Landeshymne ließ man den Abend mit kulinarischen und Blasmusik-Schmankerln ausklingen. Auch am Sonntag gab es nach der Heiligen Messe im Festzelt die Möglichkeit zum Mittagessen.