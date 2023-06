Pflegezentren Drescher feierten in Raiding ihr 30-jähriges Bestehen

Beim Gottesdienst dankte Altbischof Paul Iby, er segnete vor 30 Jahren das Pflegezentrum Raiding bei der Eröffnung, Gott, dass es die Pflegezentren in Raiding und in anderen Orten gibt: „Wir wollen aber auch allen Menschen danken, die sich bemühen und mithelfen, dass es den Bewohnern dieser Zentren gut geht. Gott segne ihre Bemühungen und sei ihnen auch in Zukunft nahe.“

„Zusammengreifen für das Wohle der Bewohner“

Für Pflegezentren Drescher-Geschäftsführer Franz Drescher jun. sind die Zentren generationsübergreifend in 30 Jahren gewachsen. Nicht nur die Anzahl der Pflegeplätze sondern vor allem die Qualitätsansprüche an Ausstattung, vor allem aber im Bezug auf die Pflegequalität. „Hier in Raiding wurde der Grundstein gelegt und ich möchte den Anlass nutzen, um den Menschen Danke zu sagen, die uns in den vergangenen Jahrzehnten unterstützt und gefördert haben. Sie haben die Pflegezentren Drescher zu dem gemacht, was sie heute sind, ein Ort der Geborgenheit.“ Drescher bedankte sich bei OSG-Vorstand Alfred Kollar für die mittlerweile freundschaftliche Partnerschaft: „Es ist das sechste gemeinsame Projekt und wir haben mit Sichereit den einen oder anderen Meilenstein bei 'Wohnen im Alter' gesetzt.“ Künftig solle der Pflegestandard erhalten bleiben, so Drescher und hob die Mitarbeiter hervor: „Ohne die Empathie, die Leidenschaft und die Liebe zum Beruf, wäre dies alles nicht möglich. Bei meiner Familie möchte ich mich für ihren Einsatz bedanken, es zeichnet einen Familienbetrieb aus, wenn alle zusammengreifen für das Wohle der Bewohner. Danke auch an meinen Vater Franz, der mir das Vertrauen schenkte und bei meiner Mutter Ingrid, die seit 43 Jahren die gute Seele im Hause Drescher ist.“

„Mein Respekt und Anerkennung für diese Leistungen“

Für OSG-Boss Alfred Kollar gibt es sehr viele Verbindungen zu den Pflegezentren Drescher: „In den sechs Jahren ist eine enge Zusammenarbeit mit ähnlichen Gedanken entstanden. Gratulation an Franz Drescher sen. und seine Gattin Ingrid für den Mut und die Entschlossenheit, damals vor 30 Jahren diesen Weg einzuschlagen. Zu dieser Zeit hatte die Pflege und die Betreuung noch nicht den Stellenwert wie heute.“ Beim ersten gemeinsamen Projekt habe er, so Kollar gemerkt, dass er mit Franz Drescher jun. einen Mann vor sich hatte, der genau weiß was er möchte: „Ich bedanke mich persönlich und im Namen der OSG für die tolle Zusammenarbeit und kann nur gratulieren, welche Leistungen hier vollbracht werden. Dafür möchte ich auch meinen Respekt und meine Anerkennung zum Ausdruck bringen. Wenn aus Partnerschaft eine Freundschaft entsteht, kann nur etwas Großes entstehen.“

„Das Gemeinsame steht im Vordergrund“

Bürgermeister Markus Landauer hat in seiner 16-jährigen Amtszeit viele gemeinsame Projekte mit den Pflegezentren begleitet. „Es waren herausragende soziale Projekte. Dabei wurden sehr viele neue Ideen umgesetzt. Das Gemeinsame stand dabei immer im Vordergrund.“ Landauer hob hervor, wie innovativ die Pflegezentren sind wenn dabei eine Familie mit ihren Initiativen dahinter steckt. „Ich würde mir wünschen, dass private Ideen unterstützt werden und diverse Verstaatlichungen hinten angestellt werden. Als Gemeinde sichern wir weiterhin unsere vollste Unterstützung zu. Auf weitere erfolgreiche 60 Jahre.“

„Wohl der Bewohner steht im Mittelpunkt“

Soziallandesrat Leonhard Schneemann gratulierte zu 30 Jahre Pflegezentren Drescher: „Was vor 30 Jahren in Raiding mit einem umgebauten alten Gasthaus der Familie begann, ist zu einer wahren Erfolgsgeschichte geworden. Seit 30 Jahren ermöglichen die Häuser der Familie Drescher mit bester Betreuung und Pflege, in Würde zu altern. Dazu sind sie seit vielen Jahren ein wichtiger und guter Partner des Landes, die Versorgung sicherzustellen.“ Als Präsent überreichte Schneemann Pflegezentren-Geschäftsführer Franz Drescher jun. eine von CERAMICO in Stoob handgefertigten Deko-Kachel. „Was die Familie Drescher und ihre Einrichtungen so besonders macht, ist der Wohlfühlcharakter und die hohe Pflegequalität. Hier steht das Wohl der Bewohner im Mittelpunkt. Es ist ein herzliches Miteinander und das spürt man in jedem Haus. Ihnen gebührt großer Dank und Anerkennung“, honorierte Schneemann das Engagement der Familie Drescher.

