Gager Parkett feierte 150-jähriges Bestehen in Lockenhaus

Im Jahr 1873 wurde das Unternehmen Gager und Rehberger gegründet. Mit viel Umsicht konnte der Fortbestand auch in den beiden Weltkriegen gesichert werden. Heute leitet Thomas Gager gemeinsam mit seiner Gattin Judit, Mutter Marianne und Sohn Samuel die Geschicke des Betriebs. Die Firma bietet 16 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz und bietet Parkettböden und Stiegen mit umfangreichem Service, von der Beratung bis zur Montage und Sanierung, an. „Besonders stolz sind wir darauf, dass der Großteil unserer Mitarbeiter schon über Jahrzehnte im Unternehmen tätig ist. Im Jahr 2023 haben wir den bisher größten Auftragsstand der Firmengeschichte und über 150 Baustellen abgewickelt!“, so Thomas Gager.

„Leidenschaft und familärer Zusammenhalt“

Landesrat Heinrich Dorner zollte der Familie Gager seinen Respekt: „Der emotionale Auftritt hat alles gezeigt, was diese Familie und den Betrieb auszeichnet: Leidenschaft und familärer Zusammenhalt, darauf können die Gagers stolz sein.“ Für Dorner hat der Familienbetrieb im Land einen hohen Stellenwert: „Gager Parkett ist ein langjähriger, verlässlicher Arbeitgeber in der Region. Die Firma hat sich konstant weiterentwickelt und zeigt heute mit innovativen Produkten und hoher Qualität auf. Wir sind stolz auf diesen Betrieb, der weit über die Grenzen des Bezirks hinausstrahlt.“

„Ein wichtiger Bestandteil in der Gemeinde“

Bürgermeister Michael Kefeder, selbst zufriedener Kunde, zeigt sich stolz, so einen Betrieb in der Gemeinde verwurzelt zu haben: „Es ist ein besonderes Jubiläum und Gager Parkett ist ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde, aber auch in der Gesellschaft“, betont Kefeder.

Gratulierten. Wirschaftskammer-Vizepräsident Paul Kraill, Regionalstellenobmann Stefan Kneisz, Thomas und Samuel Gager sowie Innungsmeister Christoph Grünwald und Arbeiterkammer-Präsident Gerhard Michalitsch. Foto: BVZ, dd

„Wertschätzung und Ausbildung der Mitarbeiter“

Für Arbeiterkammerpräsident Gerhard Michalitsch ist Gager Parkett ein gutes Beispiel dafür, dass es auch um viel Durchhaltevermögen geht, um 150 Jahre erfolgreich gestalten zu können: „Dabei geht es auch um die Wertschätzung und um die Ausbildung der Mitarbeiter über Epochen hinweg, um die burgenländische Handwerkerqualität sicherzustellen.“