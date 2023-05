Erster Workshop in der ehemaligen Synagoge und am Friedhof Kobersdorf

Am Dienstag fand der erste Workshop in der ehemaligen Synagoge Kobersdorf mit Schülern des Gymnasiums Neusiedl am See und des Gymnasiums Kurzwiese Eisenstadt statt. Die ehemalige Synagoge soll künftig vermehrt als Lern- und Gedenkort dienen. Die zuständige Abteilung 7 des Amtes der Landesregierung hat dazu in enger Kooperation mit der Bildungsdirektion Burgenland und der Pädagogischen Hochschule Lernmodule ausgearbeitet. Dabei stehen Kulturvermittlung und Antisemitismus-Prävention im Vordergrund. Ein Modul behandelt die Synagoge, ein weiteres den Jüdischen Friedhof in Kobersdorf.

Das Land Burgenland stellt für 500 Schüler der achten Schulstufe die Buskosten zur Verfügung. Interessierte Schulen können sich beim Amt der Burgenländischen Landesregierung (Abteilung 7) melden.

