Im Herzen des Mittelburgenlandes mit Blick ins Blaufränkischland präsentiert sich das JUFA Hotel Neutal-Landerlebnis als perfekter Ausgangspunkt für eine genussvolle Auszeit.

Im Jahr 2018 durfte sich die steirische Hotelkette bis jetzt über 20.000 Nächtigungen freuen und 2019 wird seitens des JUFA die 22.000 Besucher-Marke angepeilt. JUFA, Unternehmer Jürgen Friedl von Friedl-Events und die Gemeinde Neutal investierten gemeinsam 2,6 Millionen in den 4-Sterne-Bereich, wobei 1,5 Millionen in das EventArium flossen.

4-Sterne Bereich wertet das JUFA Hotel Neutal weiter auf

Das seit 2014 bestehende JUFA Hotel Neutal begeistert mit seinem ländlichen Charme und wartet mit 4-Sterne-Komfort auf: Zwölf neue, klimatisierte Hotelzimmer bieten Wohlfühlatmosphäre mit eigenem Balkon oder Terrasse mit Garten.

Manche verfügen über eine private Infrarot-Kabine oder eine Badewanne mit Blick in die Weingegend. JUFA-Vorstand Gerhard Wendl sieht das gemeinsam geschmiedete Projekt als touristisches rundes Konstrukt: „Wenn man bedenkt, dass 2011 hier noch eine grüne Wiese war, hat sich in Neutal ein wahrlich touristisches Highlight entwickelt. Dies soll der Region neue Gäste bescheren. Mit der geplanten Veranstaltungs- und Kulturhalle wächst unsere gemeinsame Idee weiter.“

EventArium ein wahrer Genuss-Tempel für Kulinarik und Wein

Mit einer Größe von 350 Quadratmetern bietet das von Investor Jürgen Friedl ins Leben gerufene EventArium für 150 bis 170 Personen Platz. Neben einem Seminar-Raum und einer Cocktail-Bar mit Terrasse kann der Gast eine der 100 Weinboxen mit Top-Weinen aus der Region mieten.

„Das EventArium ist sehr vielfältig und soll den Tourismus weiter bereichern“, so Jürgen Friedl. Von einem Meilenstein und einem ganz besonderen Moment schwärmt Neutals Bürgermeister Erich Trummer: „Mit dem JUFA Hotel in Neutal legten wir einen Raketenstart hin und setzen mit dem 4-Sterne-Bereich und dem EventArium die Erfolgsgeschichte weiter fort. Damit können wir das Markenzeichen Wein in der Region noch intensiver in den Vordergrund stellen. Ich bin darüber sehr stolz und dankbar. Seit 2010 arbeiten wir mit dem JUFA und Vorstand Gerhard Wendl – wo noch Handschlagqualität besteht - zusammen. Nun hat sich auch Jürgen Friedl zur JUFA-Familie hinzugesellt."

„Mir lacht das Herz, wenn ich dieses tolle Projekt und ihre Erfolgsstory sehe. Ein großer Dank an JUFA, Investor Jürgen Friedl und der Gemeinde Neutal. Neutal hat sich mit innovativen Projekten prächtig entwickelt und zählt zurzeit zur zweitstärksten Tourismusgemeinde nach Lutzmannsburg im Bezirk“, so Landesrat Norbert Darabos.

Jubel am Gaumen & Genuss im Ohr

Als besonderes Dankeschön überreichte Bürgermeister Erich Trummer allen am Projekt Mitwirkenden ein eigens für diesen Anlass angefertigtes Weinglas. Für die musikalische Untermalung der zahleichen Besucher sorgte die Band „Didgelounge“.

Neben einem Sektempfang, Schmankerl und Genusshäppchen erwartete die Gäste auch eine Weindegustation und leckere Cocktails in der Lounge. Sternderl-Schauen auf der Aussichtsterrasse und Lagerfeuerromantik rundeten den gemütlichen Abend mit Freunden ab.

Tolles Programm beim Familienfest

Am kommenden Sonntag findet ab 11 Uhr ein Familienfest mit einem attraktiven Rahmenprogramm statt. Neben Kinderschminken, Traktorfahren, Steckerlbrot am Lagerfeuer, kulinarischen Köstlichkeiten zu Familienpreisen findet auch eine Führung durch das Hotel und das EventArium statt. Zudem gibt es ein großes Gewinnspiel. Das JUFA-Team freut sich ganz besonders auf Ihren Besuch.