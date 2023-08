Jugendlager des Roten Kreuzes in Lutzmannsburg

Am Wochenende fand in Lutzmannsburg das Landeslager der Jugendrot-kreuzgruppen statt. Etwa zwanzig Kinder im Alter von sieben bis fünfzehn waren mit dabei. Drei Tage lang gab es ein abwechslungsreiches Programm, das ganz im Zeichen des Roten Kreuzes stand.

Am Samstag gab es einen Parcours durch den Ort, den die jungen Rotkreuzler in Gruppen meistern mussten. So mussten sie bei einem Rätsel ihr Wissen über das Rote Kreuz unter Beweis stellen, bei einem Activity-Spiel Begriffe darstellen, zeichnen oder erklären sowie bei zwei Stationen auch praktische Erste Hilfe leisten.

Präsidentin Friederike Pirringer, Vizepräsident Werner Krischka, Geschäftsführerin Tanja König und Bezirksstellenleiterin-Stellvertreterin Angelika Mileder machten sich gemeinsam mit Lukas Herold vom Organisationsteam vor Ort ein Bild.