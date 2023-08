Kaugummiautomat im Bezirk Oberpullendorf geplündert

Der 18-jährige Lehrling, der zur Tatzeit noch nicht volljährig gewesen war, bekannte sich vor Jugendrichterin Birgit Falb reumütig schuldig.

Er gab bekannt, dass er den Kaugummiautomaten nicht alleine geöffnet habe, und nannte die Namen von fünf weiteren Beteiligten.

Die Burschen sollen den Automaten mit einem Schraubenzieher bearbeitet und zwei Böller verwendet haben, um an den Inhalt zu gelangen.

Lehrling gab zu, die Sachbeschädigung vorgeschlagen zu haben

Die Idee zu dieser Jugendstraftat habe er gemeinsam mit einem zweiten Beteiligten gehabt, gab der Lehrling zu.

„Warum haben Sie das gemacht?“, wollte die Richterin wissen.

„Das weiß ich ehrlich nicht“, sagte der Lehrling.

„Aus jugendlichem Leichtsinn?“, hakte die Richterin nach.

„Ja“, gab der Lehrling zu.

Anzeige erst knapp zwei Monate später - durch einen Freund

Anzeige war erst am 1. März 2023 erstattet worden. Damals erschien ein weiterer mutmaßlicher Beteiligter an dem Vorfall mit seiner Mutter bei der Polizei und zeigte die Sachbeschädigung am Kaugummiautomaten an.

Warum ihn dieser frühere Freund mit fast zwei Monaten Verspätung angezeigt habe, könne er sich selbst nicht erklären, so der 18-jährige Angeklagte.

Selbst von der Polizei befragt, hatte er alles abgestritten.

„Warum haben Sie es nicht gleich zugegeben?“, fragte die Richterin. „Weil ich Angst vor einer Vorstrafe hatte“, sagte der 18-Jährige.

Wert des Inhalts: laut Angeklagtem zirka 20 Euro

Der Wert des gestohlenen Inhalts des Kaugummiautomaten habe zirka 20 Euro betragen, gab der Angeklagte vor Gericht an. Er persönlich habe diesen Schaden beim Automatenbetreiber noch nicht gutgemacht, so der Lehrling.

Die Richterin bot dem bislang völlig unbescholtenen 18-Jährigen eine Diversion mit einer Probezeit von einem Jahr an. „Ich möchte Ihnen eine Chance geben“, sagte die Richterin. Dieses Angebot nahm der 18-Jährige an.