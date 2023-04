Von polierten Autos bis zum kleinen Zoo im Mittelburgenland

In Steinberg-Dörfl besuchten Bezirksvorsitzender Bernhard Hackl, Landesgeschäftsführer Christoph Schnitter und Betreuerin Ines Kerstinger, Jungunternehmerin Nina Rassinger, die sich 2022 ihren Traum von einem eigenen kleinen Zoo verwirklicht hat. Bereits in früher Jugend hatte sie ihre Liebe zu Wirbellosen entdeckt. Durch die jahrelange Erfahrung, viele Recherchen und später auch durch die Arbeit im Tiergarten, konnte sie sich ein umfangreiches Wissen aneignen. Nun züchtet Nina Rassinger Spinnen, Tausenfüssler, Schaben und viele weitere exotische Arthropoden, die sie unter anderem auf Messen, oder auf ihrer Homepage an Interessenten zum Verkauf anbietet.

Zufriedene und glückliche Kundinnen und Kunden sind für Luciano Argint das Um und Auf. Seit Gründung der C.A.R. Buddys im Jahr 2020 in Oberpullendorf hat er sich einen großen Kundenstamm aufgebaut. Mit einem exklusiven Sortiment an Spezialprodukten reinigt und poliert er die Fahrzeuge seiner Kunden und Partner auf Hochglanz. Für Spezialversiegelungen bietet er sogar ein Erinnerungsservice an und auch über Goodies mit seinem Firmenlogo freuen sich bereits einige seiner StammkundInnen. Erfolgreich ist er auch mit seinem zweiten Standbein, der LED´screen e.U. Hier betreibt er im Stadtzentrum von Oberpullendorf eine moderne und hochauflösende Videowall für Werbeeinschaltungen.

In Oberpullendorf besichtigten Ines Kerstinger, Bezirksvorsitzender Bernhard Hackl und Landesgeschäftsführer Christoph Schnitter den Betrieb von Luciano Argint (2.v.r.). Foto: Junge Wirtschaft

Schließlich besuchte das Team der Jungen Wirtschaft auch noch Rafael Tomoiaga, der sich im April 2022 als mobiler Steinmetz selbstständig gemacht hat. Unterwegs mit seinem Kastenwagen stellt er in Zusammenarbeit mit Bestattern und Steinmetzbetrieben sein handwerkliches und künstlerisches Können bei Inschriften und Grabverzierungen unter Beweis. In Zukunft möchte er sich auch auf Skulpturen spezialisieren und sich so einen weiteren Traum verwirklichen.

Ines Kerstinger, Bernhard Hackl und Christoph Schnitter besuchten Rafael Tomoiaga. Foto: Junge Wirtschaft

