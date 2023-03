Aida Loos präsentierte „Arbeitsloos“ in der KUGA Großwarasdorf

Werbung

"Arbeitsloos" heißt das aktuelle Programm von Kabarettistin Aida Loos, mit dem sie am vergangenen Samstag in der KUGA Großwarasdorf auftrat. "Ich bin arbeitslos - einerseits durch die Pandemie und auch, weil die Politiker sich selbst parodieren", meinte sie. Und so muss sie etwa über Vermittlung des AMS ein Praktikum als Kellnerin annehmen - ausgerechnet im Café Aida. Und so sinnierte Aida Loos unter anderem über das "arbeitsloseste aller Organe" - den Blinddarm, der bei ihr kurz vor den Weihnachtsfeiertagen doch noch zu arbeiten begann, weswegen sie mit einem Durchbruch ins Krankenhaus musste. Oder aber über ihre Erfahrungen als Dazwischenkind - und welche Parallen es für Österreich als Dazwischenkind zwischen Deutschland und der Schweiz gibt.

