Planungen für Kindergartenraum sollen starten .

Auf Antrag der SPÖ wurde zum wiederholten Mal über die Errichtung eines Kindergartenraums bzw. Vereinsraums in Kaisersdorf diskutiert. Bürgermeister Horst Egresich (SPÖ) stellte den Antrag, dass man bezüglich der Planungen mit der neuen Gesellschaft des Landes für Projektentwicklung (PEB) in Kontakt treten solle. Die Leistung dieser seien für Gemeinden kostenlos, so Egresich.