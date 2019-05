Am vergangenen Samstagnachmittag wurde der neue Zubau des Feuerwehrhauses feierlich seiner Bestimmung übergeben. 30.000 Euro kamen von der Gemeinde, 22.000 Euro vom Land, der Rest auf die Gesamtkosten von 110.000 Euro wurde von der Wehr selbst aufgebracht, so Ortskommandant Gottfried Fraunschiel. Die Freiwillige Feuerwehr und Helfer waren 2.650 Stunden für Planung und Ausführung im Einsatz. „Die hohe Eigenleistung kann man nicht genug würdigen“, so Landesrat Heinrich Dorner.

Bürgermeister Erich Zweiler gratulierte: „Das Bauwerk bietet für die Kameraden die Möglichkeit, den reibungslosen Betrieb aufrechtzuerhalten.“ Auch Bezirkskommandant Martin Reidl betonte, dass mit dem Zubau ein notwendiger Wunsch der Feuerwehr erfüllt werden konnte. Und Landeshauptmann-Stellvertreter Hans Tschürtz meinte in seiner Ansprache: „Gratulation dem Feuerwehrkommandanten, der nicht nur ein tolles Team, sondern jetzt auch ein tolles Feuerwehrhaus hat.“