„Autofasten am Schulweg“ an der Öko-Volksschule Neutal

Begonnen hat die Öko-Volksschule Neutal das Projekt der „Klimameilen-Kampagne“ im Herbst 2022. Dabei sammelten die Schülerinnen und Schüler so viele autofreie Wege wie möglich. „Das Ziel war, den Schul- und Alltagsweg gesundheitsbewusst und klimafreundlich zu bewältigen. Dafür gibt es viele Gründe: Die Bewegung an der frischen Luft fördert die körperliche Entwicklung und die Konzentration im Unterricht. Das soziale Miteinander der Kinder auf dem Schulweg fördert ihr Gemeinschaftsgefühl und ihr Verantwortungsgefühl füreinander. Das sichere Verkehrsverhalten lernen Kinder nur durch Übung und die Kinder trainieren ihren Orientierungssinn.

Umweltfreundlich zurückgelegte Wege ersparen der Atmosphäre unnötiges CO 2 und helfen beim Klimaschutz. Ein weiterer Vorteil ist die Verkehrsberuhigung vor der Schule beim Ankommen und Abholen“, so Direktorin Hildegard Resch. Als „Klimameile“ ist jeder umweltfreundlich zurückgelegte Schul- oder Kindergartenweg gemeint. Auf Stickern wurden verschiedene Transportmöglichkeiten dargestellt und die Sticker konnten die Kinder in ihren Sammelpass oder das Sammelplakat ihrer Klassen kleben. „49 Kinder sammelten in 7 Tagen 471 Klimameilen. Durchschnittlich sammelte ein Kind pro Tag 1,37 Meilen. Ein großartiger Erfolg“, zeigte sich Hildegard Resch erfreut. Des Weiteren beteiligt sich die Öko-Volksschule im April an der Aktion „Autofasten am Schulweg“, ganz nach dem Motto: „Mehr Rad und zu Fuß – Gesund für mich – Gesund für die Natur“.

