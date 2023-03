Peter Hahn gibt nun den Ton bei der Oberpullendorfer Stadtkapelle an

Werbung

„Musik ist mein Leben“ heißt ein Stück, das Peter Hahn geschrieben hat und das gleichsam Programm für sein Leben ist. Denn bereits seit seinem siebenten Lebensjahr macht er Musik. Nun wurde er Kapellmeister bei der Stadtkapelle Oberpullendorf, bei der er seit deren Gründung im Jahr 1976 dabei ist.

Ein besonders wichtiges Anliegen ist dem neuen Kapellmeister die Nachwuchssuche. „Uns fehlt die Jugend. Wir müssen dahinter sein, dass wir eine spielfähige Partie haben. Momentan sind nicht alle Stimmen besetzt“, erklärt Hahn. Dass dies nicht von heute auf morgen gehen wird, ist sich der neue Kapellmeister wohl bewusst, denn „zaubern können wir nicht“, meint er scherzhaft.

Er selbst ist mit sieben Jahren zur Stadtkapelle gekommen und hatte seinen ersten Auftritt bei einer Nikoloveranstaltung am Oberpullendorfer Hauptplatz. Später spielte er mit der Kapelle sogar in Belgien, Norwegen und Deutschland. Begonnen hat Hahn mit der Trompete, mittlerweile spielt er auch Flügelhorn und Gitarre. „Zur Musik bin ich eigentlich durch meine Mutter gekommen. Sie hat immer gesagt, was du lernst, nimmt dir keiner mehr weg“, erinnert er sich.

Hahns Liebe zur Musik ist mit den Jahren stetig gewachsen. Heute spielt er neben der Stadtkapelle auch bei den Oberloisdorfer Dorfmusikanten und einigen anderen Musikgruppen und Bands. Musizieren ist seine Leidenschaft, daher ist für ihn eines auch als Kapellmeister klar: „Ich stelle mich nicht vorne hin und dirigiere, ich spiele mit.“

Der nächste Auftritt der Stadtkapelle erfolgt übrigens im Rahmen des vom Kulturausschuss der Stadtgemeinde organisierten Frühlingserwachen am 26. März (16 Uhr) im Rathaussaal, bei dem auch der Kirchenchor Oberpullendorf, die ungarische Volkstanzgruppe der Volksschule sowie Musikerinnen aus der Ukraine zu hören bzw. sehen sein werden.

