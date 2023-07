Reinerlös des Frauenlaufes in Lutzmannsburg an Krebshilfe übergeben

Unter dem Motto „Bewegung für den guten Zweck“ wurde beim 10. Burgenländischen Frauenlauf nicht nur gelaufen und gewalkt, sondern auch Spenden gesammelt. Insgesamt nahmen am diesjährigen Frauenlauf, der vor Kurzem in Lutzmannsburg stattfand, 560 sportbegeisterte Frauen teil.

Ein Teil der Nenngelder ging als Spende an die Krebshilfe Burgenland, sodass insgesamt ein Betrag von 600 Euro an die Krebshilfe Burgenland übergeben werden konnte. „Ich freue mich außerordentlich, dass ich heuer, beim 10. Burgenländischen Frauenlauf, wieder mit vielen motivierten und bewegungsfreudigen Frauen an der Startlinie stehen durfte. Gemeinsam haben wir nicht nur etwas Gutes für unsere körperliche Fitness und unser Wohlbefinden getan, sondern mit unserer Spende für die Krebshilfe Burgenland auch wieder eine Organisation finanziell unterstützt“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf.