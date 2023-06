Mehr Kaufkraft, aber weniger Geld bleibt im Mittelburgenland

Im Rathaussaal wurden auf Einladung der Wirtschaftskammer-Regionalstelle und des Stadtmarketings die Detailergebnisse für den Bezirk Oberpullendorf der von der Wirtschaftskammer in Auftrag gegebenen Kaufkraftanalyse Burgenland von Studienleiter Georg Gumpinger (Gut & Co – Gumpinger Test & Consulting e.U.) präsentiert. Generell ist der Kaufkraftindex pro Einwohner im Burgenland seit 2012 angestiegen. „Kaufkraft meint alle Geldmittel, die einer Person zur Verfügung stehen“, so Gumpinger.

204 Millionen Euro Kaufkraft im Bezirk Oberpullendorf

Das Kaufkraft-Volumen für den Bezirk betrug 2009 153 Millionen Euro und 2022 204 Millionen Euro. „Die Kaufkraft-Eigenbindung des Burgenlandes erreichte aber 2022 nur mehr 72,2 Prozent. Vor allem die Bezirke im Mittel- und Südburgenland verlieren hoch“, so Gumpinger. So weist das Mittelburgenland 2022 eine Kaufkraft-Eigenbindung von nur mehr 54 Prozent auf, was einem Minus von 15,9 Prozent im Vergleich zu 2009 entspricht. Gumpinger betonte, dass fast alle Bezirke zwischen 2009 und 2022 durch starke Mitanbieter-Verflechtungen und Internet-Handel in diesem Bereich verloren haben.

28 Millionen Euro aus dem Bezirk fließen in Online-Handel

Für die Stadtgemeinde Oberpullendorf lag die Kaufkraft-Eigenbindung 2009 bei 81 Prozent , 2016 bei 72 Prozent und 2022 bei 68 Prozent. Gumpinger sagte, dass hohe Kaufkraftabflüsse vor allem in die starken Mitanbieterzentren im Nachbarbezirk Oberwart sowie leistungsstarke Handelsagglomerationen in Niederösterreich gehen. Niederösterreich und Wien sind starke Mitanbieter für das Nord- und Mittelburgenland. Aus dem Bezirk fließt bei der Kaufkraft-Verteilung ein Wert von 28 Millionen Euro in den Online-Handel.

„Weitere Steigerungen der Verkaufsflächen außerhalb der Kernbereiche schwächen Innenstädte, auch in Oberpullendorf ist dies deutlich erkennbar“, so Gumpinger. Zudem stellte er bezüglich der Verteilung der Verkaufsflächen/Verkaufsstellen von Oberpullendorf im Vergleich 2009 und 2022 fest, dass die Verkaufsfläche in der Innenstadt im Jahr 2009 noch 42 Prozent betrug, dagegen im Jahr 2022 nur mehr 20 Prozent. Zur Anzahl der Betriebe: In der Innenstadt waren es 2009 noch 71 Prozent, in Streu-/Peripherielage 29 Prozent, die Vergleichswerte von 2022 lagen bei 54 bzw. 46 Prozent.

