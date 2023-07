Ferien für besondere Kinder in Oberpullendorf

Unter dem Motto „Besondere Ferien für besondere Kinder“ läuft die einwöchige Ferienbetreuung der Kinderfreunde Burgenland für Kinder mit besonderen Bedürfnissen in der Allgemeinen Sonderschule Oberpullendorf. „Gemeinsam mit dem Verein 'DaHuam4Kids' schaffen wir erlebnisreiche Zeiten für die Kinder und Jugendlichen und sorgenfreie Auszeiten für deren Eltern“, so Kinderfreunde-Landesvorsitzende Alexandra Gager, die sich bei der Stadtgemeinde Oberpullendorf dafür bedankt, dass sie die Räumlichkeiten in der Schule zur Verfügung stellt.

„Wir schauen, dass wir auch für Kinder mit besonderen Bedürfnissen ein abwechslungsreiches Programm bieten. Das Ziel ist eine Entschleunigung des Alltages für Kind und Eltern. Mir ist wichtig, dass jedes Kind eine Ferienbetreuung in Anspruch nehmen kann. Egal, ob es ein besonderes Bedürfnis hat, ob es sich die Eltern finanziell nicht leisten können oder ein anderer Grund es nicht machbar macht. Ich wünsche mir, dass es die 'besonderen Ferien' ab 2024 in jedem Bezirk im Burgenland gibt. Das obliegt den Sonderschulen und den Gemeinden, in der die Kinder leben. Eine Ferienbetreuung mit einer 1:1 Betreuung ist teurer als eine 'normale Betreuung' und daran scheitert es oft“, so Alexandra Gager.