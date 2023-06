Längere Öffnungszeiten auch in Oberpetersdorf

Der Gemeinderat behandelte in seiner Sitzung am Montag die Öffnungszeiten des Kindergartens in Oberpetersdorf. Hier hat es eine Bedarfserhebung gegeben. „Die Öffnungszeiten des Kindergartens in Oberpetersdorf werden nun denen des Kindergartens in Kobersdorf angepasst“, so Bürgermeister Andreas Tremmel. Damit hat der Kindergarten von Montag bis Donnerstag von 7 bis 16 Uhr sowie an Freitagen von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Der Beschluss hierzu wurde einstimmig gefasst.

Beitritt zu Verband bereits mit 2024

Ebenfalls Thema war der Beitritt zum Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Mittelburgenland. Den Beitritt zu diesem Verband mit 2025 hatte der Gemeinderat bereits in einer vorangegangenen Sitzung beschlossen.

Bürgermeister Andreas Tremmel berichtete, dass der Beitritt nun doch bereits mit 1. Jänner 2024 möglich ist. Dies wurde von den Mandataren einstimmig beschlossen.