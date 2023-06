Mehr Platz für Kinder in Draßmarkt

Bei seiner Sitzung beschäftigte sich der Gemeinderat mit dem Ausbau des Kindergartens. Bürgermeister Anton Wiedenhofer (ÖVP) führte aus, dass man mit Februar 2024 zuviele Anmeldungen für Kinder unter drei Jahren habe und diese nicht alle im bestehenden Kindergarten Platz finden. Es habe nun zwei Elternabende gegeben, bei der die Situation diskutiert wurde. „Wir haben hier eine Kooperation mit der Gemeinde Unterrabnitz angedacht“, informierte Bürgermeister Anton Wiedenhofer. Diese habe Platz in der Krippe. Die Kinder aus Draßmarkt würden auch von der Gemeinde nach Unterrabnitz gebracht, so Wiedenhofer. Außerdem habe man Überlegungen in punkto Zubau beim Kindergarten angestellt. Dieser soll im sechs Meter breiten Zwischenraum zwischen Kindergarten und Volksschule entstehen.

Der Bürgermeister präsentierte einen ersten Rohentwurf. Im Zubau sollen unter anderem ein Gruppenraum, ein Schlafraum und ein Atrium Platz finden. Die Planungen sollen heuer über die Bühne gehen, Baustart soll im Jänner sein. Bis zum neuen Kindergartenjahr im September 2024 soll der Zubau fertig werden. Vizebürgermeister Alois Bader (SPÖ) fragte an, ob man auch andere Optionen als die Kooperation geprüft habe. „Ich finde es schon problematisch, dass die Kinder nach Unterrabnitz fahren müssen“, so Bader. Wiedenhofer führte aus, dass man einige Möglichkeiten geprüft, jedoch keine andere Lösung gefunden habe.

Der Grundsatzbeschluss für den Ausbau des Kindergartens erfolgte dann einstimmig.