Ins Meer „abgetaucht“ im Kindergarten Oberpullendorf

Einen Abstecher ins Meer unternahmen die Kindergartenkinder aus Oberpullendorf beim Kindergartenfest am Freitag mit ihren Besuchern. Sie führten die Geschichte vom Regenbogenfisch auf, der sich zuerst zwar im Glanz seiner Glitzerschuppen sonnt, aber erst wirklich glücklich wird, als er seine Glitzerschuppen mit allen anderen Fischen teilt und sie dadurch richtige Freunde werden. „Die Geschichte spricht viele Werte an wie Toleranz, Respekt, Wertschätzung gegenüber anderen und ein Miteinander“, führt Kindergartenleiterin Tamara Falb aus. Sie und ihre Kolleginnen hatten die Geschichte vom Regenbogenfisch mit den Kindern zweisprachig auf Deutsch und Ungarisch einstudiert und sich in einem Langzeitprojekt viel mit Fischen und dem Meer beschäftigt.