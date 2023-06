Kindergartenkinder aus Steinberg-Dörfl „entführten“ ins Märchenland

Mit „Es war einmal...“ beginnen nicht nur die schönsten Geschichten, damit begann am Freitag auch das Kindergartenfest in Steinberg-Dörfl. Mit ihrem Programm entführten die Kinder ihre Besucher nämlich ins Märchenland. Nach einem Tanz der Kleinsten wurden die Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ sowie „Aschenputtel“ in Form von kurzen Singspielen aufgeführt. Zum Abschluss des Programms stellten sich die Vorschulkinder vor und erzählten worauf sie sich in der Schule schon besonders freuen.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.