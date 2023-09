Zum Wohl der Kinder in Weppersdorf

Die Kinder eröffneten den Festakt musikalisch. Bürgermeister Manfred Degendorfer begrüßte zahlreiche Fest- und Ehrengäste. Bereits im Jahr 2020 stellte der damalige Vizebürgermeister Karl Degendorfer die ersten Kontakte betreffend Förderungen und Planungsarbeiten her.

„Danke an alle, die mitgewirkt haben“

„Der Ruf nach einer Kinderkrippe wurde immer lauter. 2022 erfolgte der Spatenstich. Danke an alle Beteiligten und an alle, die bei der Planung mitgewirkt haben“, betonte Bürgermeister Manfred Degendorfer. Er führte weiters aus, dass hier eine Million Euro verbaut wurden. Die Förderung betrug 90.000 Euro. Die Kinderkrippe wurde zugebaut, die Außenanlage wurde angepasst und der bestehende Kindergarten umfassend saniert. Bundesrätin Sandra Gerdenitsch betonte, dass das Burgenland das Familienland schlechthin sei. „Die Errichtung der Kinderkrippe heißt eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Weppersdorf leistet somit einen wesentlichen Beitrag für die Gesellschaft“, so Gerdenitsch. Für die Segnung waren Pfarrer Stefan Grauwald sowie Pfarrer Karl-Heinz Mück vor Ort. Kindergartenleiterin Ines Glöckl-Fischer bedankte sich: „Danke an alle Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und an mein Team, an die Eltern und Kinder für die Geduld und Flexibilität das ganze Jahr über.“ Anschließend gab es Speis und Trank und für die Kinder standen eine Hüpfburg, ein Spielebus sowie Kinderschminken bereit.