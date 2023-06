Zebras und Giraffen am Unterrabnitzer Schulfest

Eine Geschichte über Toleranz und die Freundschaft zwischen einer Giraffe und einem Zebra, die anfangs von den Eltern so gar nicht gern gesehen wird, boten die Unterrabnitzer Volksschüler in Form eines Musicals dar. Zum Abschluss wurde noch ordentlich getrommelt, hatte man doch erst am Vormittag einen Trommelworkshop absolviert.