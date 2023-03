Stewardess als Traumjob von Deutschkreutzerin

Seit ihrem ersten Flug als Kind wollte Alexandra Baumgartner-Kirnbauer den Beruf als Stewardess ausüben: „Es war schon immer mein Kindheitstraum und ich liebe diesen Beruf noch immer. Zudem ist der Job abwechslungsreich und man lernt viele neue Länder und Menschen kennen“, schwärmt die „Kreutzerin“. Bei ihren Reisen als Flugbegleiterin bei der Austrian Airlines (AUA) trifft sie immer wieder auf bekannte Schauspieler, Politiker und Sportler. So wie zuletzt, als Bundeskanzler Karl Nehammer zu einem Staatsbesuch nach Marokko reiste. Oder auch Olympia Bronze-Gewinner Lukas Weißhaidinger sowie Schauspieler Sky du Mont und das österreichische Fußballnationalteam wurden von der Tochter des Winzerehepaars Irmgard und Walter Kirnbauer vom renommierten Weingut K+K Kirnbauer, bereits verpflegt.

„Genieße meine Freizeit an den Stränden“

Das Lieblingsreiseziel von Baumgartner-Kirnbauer ist New York: „Ich liebe New York, the city that never sleeps.“ Doch was macht die Mutter zweier Söhne in ihrer Freizeit? „Ich genieße es, wenn ich nach meinem Flug einen freien Nachmittag am Strand in Tel Aviv oder Larnaca verbringen kann, oder kurz nach New York, Montreal, Chicago oder Washington zu jetten.“ In ihrer Berufslaufbahn erlebte sie noch keine ärgeren Turbulenzen oder Zwischenfälle. „Hier bekommen wir eine sehr gute Ausbildung bezüglich Sicherheit, um im Notfall richtig zu handeln“, so die Deutschkreutzerin. Sie hat auch für Jetlags den passenden Rat parat: „Gewöhnen tut man sich nicht daran, aber mit der richtigen Einstellung klappt es ganz gut.“

