Ganzheitlich gesund in Weppersdorf

„Die Kinesiologie vereint Erkenntnisse aus der Meridianlehre, der Chiropraktik, der Ernährungs- und aus der Bewegungslehre“, erklärt Emma Gradwohl, die eine selbstständige akademisch diplomierte Kinesiologin ist, der das Wohlbefinden ihrer Klienten besonders am Herzen liegt.

Ganzheitliche Methode, um Gesundheit zu fördern

Emma Gradwohl hat die „Auszeiterei“ vor 5 Jahren gegründet und ist auf die Kinesiologie als Klientin gestoßen. „Da mich diese Herangehensweise an 'Probleme' so fasziniert hat, meldete ich mich zu meinem ersten 'Touch for health' Kurs an, um mich und meine Familie unterstützen zu können. Kurz darauf saß ich an den Wochenenden in der dreijährigen Ausbildung zur akademisch diplomierten Kinesiologin und ich habe keinen Tag bereut“, so Emma Gradwohl, welche die Ausbildung zur Kinesiologin in der Österreichischen Akademie für Kinesiologie und Gesundheit in Groß Enzersdorf absolvierte und seither laufend an verschiedenen Kursen und Fortbildungen teilnimmt.

Mit der Kinesiologie bietet Emma Gradwohl ihren Klienten eine ganzheitliche Methode, um Stress abzubauen, Blockaden zu lösen und die Gesundheit zu fördern. „Kinesiologie wird beispielsweise bei Ängsten, Schlafstörungen, Allergien, Unverträglichkeiten, Kopfschmerzen, Lernstörungen, sowie auch zur Unterstützung in der Psychotherapie bzw. als Hilfe bei emotionalen Belastungen eingesetzt“, erklärt Emma Gradwohl. Zudem bietet sie „Lomi Reisen“ an, die durch großflächige, achtsame Streichungen zur Tiefenentspannung führen.

„brain Workout“-Workshops im Fokus

Des Weiteren hält sie Workshops zum Thema „brain Workout“ in Firmen. „Diese haben sich eigentlich aus den Sitzungen mit den Kindern und Jugendlichen entwickelt. Dabei geht es um Konzentrationsförderung und koordinative Fähigkeiten. So wie Sportler ihre Ausdauer und die Muskeln trainieren, so können wir auch unser Gehirn trainieren und stärken. Man trainiert gezielt alle Gehirnareale mit koordinativen Übungen in Verbindung mit spielerischen Aufgaben, wodurch neue Synapsen gebildet werden. Dies hat den entscheidenden Vorteil, dass Informationen viel schneller und reibungsloser fließen können. Ganz nach dem Motto 'Leichter durch die Arbeit, leichter durchs Leben'“, so Emma Gradwohl.