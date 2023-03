Auftakt zum Kirchenjubiläum in Oberpetersdorf

Werbung

In Oberpetersdorf wird in diesem Jahr 50 Jahre Evangelische Dreieinigkeitskirche gefeiert. Am Sonntag fand deshalb im Evangelischen Gemeindezentrum ein Kirchen-Kaffee statt. "Das ist heute die Eröffnung des Jubiläumsjahres, wir feiern 50 Jahre Kirche im Dorf. Dieses Fest ist ein Stück eurer Geschichte", meinte Pfarrer Andreas Binder bei der Eröffnung. Neben dem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen gab es auch eine Vorführung eines Archiv-Films über die Kirche in der Kirche. Das Jubiläum wird heuer noch mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert. So wird es am 26. April einen Vortrag über den letzten Pfarrer von Oberpetersdorf geben.

Am 1. Oktober wird mit dem Kirchweihfest das Jubiläum mit einem großen Fest gefeiert.

