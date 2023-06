Lange Nacht der Kirchen in Kobersdorf

Geboten wurde ein buntes Programm für Jung und Alt an 27 verschiedenen Standorten. Katholische, evangelische und orthodoxe Pfarren in 27 burgenländischen Orten machten mit. In Kobersdorf in der Florianikapelle fand die feierliche ökumenische Eröffnungsandacht mit Generalvikar Michael Wüger und Superintendent Robert Jonischkeit, gemeinsam mit Pfarrer Shinto Varghese Michael und Pfarrer Andreas Binder statt. Nach der Kindersegnung gingen die Kinder gemeinsam ins evangelische Pfarrheim zum Kinderprogramm mit Singen, Tanzen und Basteln. In die Schlosskapelle Kobersdorf wurde zur Führung mit Meditation und Liedern geladen. Die Kinder präsentierten beim ökumenischen Zusammentreffen bei der evangelischen Kirche Kobersdorf ihre Workshop-Arbeiten und Lieder. Gemeinsam ließ man Luftballons für den Frieden steigen. Außerdem gab es eine Rätselrallye und eine Agape. Danach gab es Glockengeläut, Orgelmusik und ein Impulsreferat von Melanie Binder zum Thema „Frau, Leben, Freiheit – der Protest als evangelisches Identitätsmerkmal“. Anschließend ging man zur katholischen Kirche mit Laternen und Kerzen und ließ die Lange Nacht der Kirchen mit Musik und einem Abendgebet feierlich ausklingen.

