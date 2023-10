„Zoaga“ zeigte in Piringsdorf Partytime an

Am Wochenende wurde in Piringsdorf Kirtag gefeiert von der „Generalprobe“ über die Unterhaltung mit dem 11er-Blech bis zum Krautessen. En besonderer Höhepunkt war am Sonntag das traditionelle „Zoaga aufi“, bei dem der schön geschmückte Zoaga als Zeichen vor dem Gasthaus Simperl aufgehängt wurde. Von der Leiter aus verkündete Felix Winkler vor einer großen Schar an Kirtagsbesuchern den traditionellen Kirtagsspruch, den die Jugendmusikkapelle mit zahlreichen Tuschs untermalte.. Nach einigen musikalischen Gassenstücken wurde dann im Gasthaus weitergefeiert.