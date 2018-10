Das Sortieren von Kastanien wurde bisher in einer Badewanne durchgeführt – die nicht verzehrbaren steigen nach oben und schwimmen an der Wasseroberfläche, die verzehrbaren bleiben in der Kiste. Der Verein „D’Kaestnklauba“ war auf der Suche nach Möglichkeiten, diesen mühsamen und aufwändigen Prozess zu optimieren.

So kam es zu einer Zusammenarbeit mit der FH JOANNEUM, genauer gesagt mit dem Studiengang Nachhaltiges Lebensmittelmanangement. Am Freitag präsentierte man die Maroni-Sortieranlage. „So einfach wie möglich war die Aufgabenstellung, das war auch das Spannende, mit wenig effizient zu arbeiten“, so Student Franz Auer.

Er hat vor seinem Studium im Anlagen- und Maschinenbau gearbeitet und hat sich von Anfang an für das Projekt interessiert. Das ganze Projekt hat etwa zwei Jahre gedauert, die Sortieranlage selbst hat davon ein Jahr in Anspruch genommen.

„Das System ist geschlossen, eine Pumpe pumpt Wasser durch die Sortieranlage, die dadurch die Kastanien sortieren kann“, erklärt Auer das Prinzip hinter der Maschine. Das Projekt umfasst neben der wissenschaftlichen Aufbereitung auch die Erstellung eines Prototyps, der aus Holz gefertigt wurde. Stefan Pichler vom Verein „D’Kaestnklauba“ führt weiter aus: „Vom JOANNEUM haben wir die Pläne bekommen, die Maschine selbst hat dann die Firma Möstl gebaut.“

Die Kosten betrugen etwa 15.000 Euro, wobei eine 40-prozentige Förderung des Landes in Aussicht gestellt wurde. Die heurige Ernte wurde bereits mit der Sortiermaschine sortiert, Pichler schätzt, dass man sich etwa das Zwanzigfache der Zeit erspart.