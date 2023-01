Ehrenring für ehemaligen Gemeindearzt Thomas Horvatits

Der ehemalige Gemeindearzt Thomas Horvatits erhielt am Montag den Ehrenring der Gemeinde Kobersdorf. Horvatits hatte seinen Dienst im Jahr 1988 angetreten. „Gemeinsam mit deiner Frau Judith hast du die Praxis mit großem Einsatz geführt“, führte Bürgermeister Andreas Tremmel aus.

Mit der Urkunde. Bürgermeister Andreas Tremmel bedankte sich bei Thomas Horvatits für sein Wirken in der Gemeinde. Mit am Bild Amtsleiterin Patricia Steiner. Foto: BVZ

Horvatits hätte seinen Ruhestand eigentlich bereits am 1. September 2021 angetreten, erklärte sich jedoch bereit, seine Tätigkeit bis Ende des Jahres 2022 zu verlängern – unter anderem auch, um seinen Nachfolger Harald Mödlhamer einzuarbeiten. „Das ist keine Selbstverständlichkeit“, bedankte sich Bürgermeister Tremmel. Thomas Horvatits war auch als Schularzt in der Gemeinde tätig und engagiert sich noch immer in der Fortbildung der Ärztekammer. Er organisiert auch den Burgenländischen Ärztetag.

„Ich möchte mich nochmals für dein Wirken in der Gemeinde bedanken. Als Zeichen der Wertschätzung und der Dankbarkeit verleihe ich hiermit den Ehrenring der Gemeinde Kobersdorf“, erklärte Andreas Tremmel im Rahmen der Verleihung.

Thomas Horvatits meinte: „Ich war mehr als mein halbes Leben hier in Kobersdorf tätig. Es war eine unheimlich schöne Zeit. Ich hoffe, dass die Leute es gespürt haben, dass ich den Job gerne gemacht habe. Ich bin überwältigt und sehr bewegt.“

