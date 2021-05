Am vergangenen Samstag lud „Kobersdorf aktiv“ zum ersten Bauernmarkt der Saison in den Garten des Heimathauses. Bei bestem Wetter gab es Spezialitäten und Köstlichkeiten von 29 Ausstellern zu erwerben. Unter Einhaltung der Corona-Vorschriften kamen viele Gäste, um etwa Joghurt, Bauernbrot, Teigwaren, Schnäpse, Honig oder Wurstspezialitäten vom Schaf und vom Wild, Gemüse, fangfrische Fischspezialitäten und Mehlspeisen einzukaufen. Der nächste Bauernmarkt in Kobersdorf findet am 5. Juni statt.