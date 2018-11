Mit dem Bezirksvorstand. Christian Springinklee (Stadtparteiobmann-Stellvertreter Oberpullendorf und Bezirksverantwortlicher-Stellverteter), Bernhard Kunn (Bezirksvorstand und Obmann in Pilgersdorf), Kobersdorfs Obmann Martin Steiner, Bezirksverantwortlicher und Stadtparteiobmann von Oberpullendorf Herbert Adelmann, Eveline Gmeiner (Bezirksvorstand), Silvia Maire (Obfrau Burgenländer in Not und Ortsparteiobmann-Stellvertreterin in Kobersdorf), Peter Moser (Ersatzgemeinderat in Lackenbach), Philip Paul Vaclavik (Bezirksvorstand und Obmann in Kaisersdorf), Martin Perl (Gemeinderat in Stoob und Bezirksverantwortlicher-Stellvertreter) sowie Ilse Szabo (Bezirksvorstand).

| zVg