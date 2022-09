"Europäischer Tag der Jüdischen Kultur"

Werbung SPÖ Mittelburgenland Anzeige 13 Gemeinden, hunderte Menschen, unzählige gute Gespräche

In der ehemaligen Synagoge Kobersdorf fand im Rahmen des "Europäischen Tages der Jüdischen Kultur" am Sonntag die Veranstaltung "Zeitgeschichte erlebt und erlebbar" statt. Der Gedenkverein Kobersdorf sowie die Gemeinden Kobersdorf und Hochwolkersdorf luden dazu ein. Autor und Zeitzeuge Johann Hagenhofer beleuchtete Schicksale von Juden, die von Kobersdorf in die Bucklige Welt nach Hochwolkersdorf kamen.

Textpassagen aus seinen Büchern lasen dabei auch Maria Hofstätter, Markus Freistätter und Wolf Bachofner aus dem Ensemble der diesjährigen Schloss-Spiele. Auch Zeitzeugin Theresia Ungersböck aus Hochwolkersdorf las in der Synagoge. Der Kirchenchor aus Hochwolkersdorf umrahmte den Nachmittag musikalisch. Nach dem Programm konnte man mit Erwin Hausensteiner einen Rundgang durch das ehemalige jüdische Viertel von Kobersdorf machen.

Ruth Patzelt und Hans Raimund luden im Rahmen der Europäischen Tage der jüdischen Kultur zur Ausstellung „Das Buch als Ort der Erinnerung“ in der Galerie HOPE in Hochstraß ein. Interessierte konnten sich ein Bild von der jüdischen Kultur, dem Judentum, der Shoa und der Erinnerungsarbeit für Lockenhaus machen und erhielten einen Einblick in die private Bibliothek von Patzelt und Raimund. Die Bücher wurden dabei nicht nur präsentiert, sondern durften auch zum Durchblättern und Lesen im Hof mitgenommen werden.

Neben den Büchern wurde auch koscher sowie veganer Wein aus dem Nord- bzw. Südburgenland angeboten. Die Ausstellung bleibt speziell für Schulen bis Ende September aufgebaut, kann aber auch gerne privat gegen Anfrage auf www.shalom-lockenhaus.at besucht werden. „In den vergangenen fünf Jahren habe ich mir viel Wissen über das jüdische Lockenhaus erlesen. Es ist mir ein großes Anliegen, dass auch die Jugend die Geschichte des Judentums erfährt, und dass diese nicht in Vergessenheit gerät. So laden wir auch besonders Jugendliche und Schulen dazu ein, unsere Ausstellung zu besuchen oder einen Workshop mit uns zu machen“, so Ruth Patzelt.

„Schon immer habe ich mich für die jüdische Religion und die kulturelle Leistung der Juden interessiert. Die Sammlung der Ausstellung ist mir sehr wichtig und umfasst Materialien wie Bücher, Platten und CDs “, erklärt Autor Hans Raimund.

Keine Nachrichten aus Oberpullendorf mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.