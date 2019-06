Am Samstag, den 13. Juli, treffen sich die Motorradfahrer um 15 Uhr beim Pappelstadion in Mattersburg, um gemeinsam nach Kobersdorf zu fahren. Am Sonntag, den 21. Juli, folgt dann die Oldtimer-Fahrt. Treffpunkt ist ab 14.30 Uhr am Marktplatz in Pitten in Niederösterreich (Bezirk Neunkirchen).

Bei den Schloss-Spielen steht heuer die Posse "Das Mädl aus der Vorstadt" von Johann Nestroy auf dem Programm. Intendant Böck spielt darin den Privatdetektiv Schnoferl, der die betrügerischen Machenschaften des Geschäftsmanns Kauz aufdecken und den Ruf der Stickerin Thekla retten will.