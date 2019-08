Pfarrer Mück wurde verabschiedet .

Mit einem Festgottesdienst wurde Pfarrer Karlheinz Mück am Donnerstag in die Pension verabschiedet. Mück war 26 Jahre für die Seelsorge in Kobersdorf und auch im Pfarrverband Kobersdorf-Weppersdorf-Lackenbach tätig.