„Hört die Geschichte der Freundschaft“ sangen Kinder aus der zweiten bis vierten Schulstufe der Volksschulen Kobersdorf und Kalkgruben am Freitag. Sie führten das Musical „Tuishi Pamoja“ auf, was übersetzt aus Swahili soviel heißt wie „Wir wollen zusammen leben“.

Seit Oktober setzten sich die Kinder gemeinsam mit Lehrerin Erika Jakob mit der Thematik Vorurteile auseinander, mit den Proben wurde im Feber begonnen. „Der Prozess ist ganz wichtig, es ist auch spannend zu sehen, wie sich die Kinder entwickeln. In jedem Kind gibt es Potenzial“, so Jakob.

In dem Stück geht es um die Giraffe Raffi und das Zebra Zea, die sich anfreunden wollen. Es stehen ihnen aber Vorurteile der Erwachsenen im Weg. Die Angst vor den Löwen und drei engagierte Erdmännchen helfen schließlich dabei, dass die Herden zusammenfinden und friedlich miteinander leben. Doch nicht nur auf der Bühne wurde fleißig gearbeitet.

„Die Zusammenarbeit ist toll gelaufen“, so Erika Jakob, die sich auch bei Maskenbildnerin Sarah Grünwald und Friseurin Tina Schermann sowie bei den vielen engagierten Eltern bedanken möchte. So übernahm Monika Hafenscher die Hauptverantwortung für die Kostüme, Judith Prandl entwarf und konzipierte das Bühnenbild und Thomas Scheiber übernahm Licht- und Tontechnik. Das Musical wurde im Rahmen der KuBi-Tage, der Tage kultureller Bildung an Schulen, aufgeführt.