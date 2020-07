Bei der Begrüßungsrede bedankte sich Waldquelle-Geschäftsführerin Monika Fiala bei Bürgermeister Klaus Schütz und Vizebürgermeister Johann Oberhofer für die tolle Unterstützung seitens der Marktgemeinde Kobersdorf. Des Weiteren begrüßte sie Landesrat Heinrich Dorner mit seiner Familie und Intendant Wolfgang Böck. „Mit Kreativität und guten Ideen konnten wir den ersten Waldquelle Familiensonntag ins Leben rufen. Auch möchte ich mich bei Schlossherrin Anna Schlanitz bedanken, die uns es möglich macht, diesen besonderen Nachmittag in einem wunderschönem Ambiente zu verbringen.“

Märchenhafter Sommernachmittag im Schloss

Seit 16 Jahren sind Böck und die Waldquelle Partner für die Kobersdorfer Sommerfestspiele, die heuer corona-bedingt nicht nach Plan verlaufen konnten. Nun fand der erste Waldquelle Familiensonntag statt. Unter Einhaltung aller Covid-19-Auflagen nahmen über 50 Familien am Programm teil und erlebten einen märchenhaften Sommernachmittag im Schloss.

Waldgeschichten & buntes Programm

Schauplatz für den ersten Waldquelle Familiensonntag war das Renaissanceschloss Kobersdorf. Die Familien freuten sich über die Waldgeschichten-Lesungen von Wolfgang Böck. Für die passenden Songs sorgten die Hopfen-Swinger mit "Probiers mal mit Gemütlichkeit", "Über den Wolken" und "We are the World." Schlossbesitzerin Anna Schlanitz führte in Kleingruppen durch das Schloss und im Schlosshof wurde ein großes Natur-Mandala aus Blüten, Ästen und Steinen gelegt.

Livestream & große Verlosung

"Der 1. Waldquelle Familiensonntag war ein voller Erfolg. Für viele Familien, die in diesem Sommer nicht verreisen werden, war es ein besonderes Highlight in den Ferien. Aktuell arbeiten wir auch noch an einer Covid-19-kompatiblen Umsetzung des Waldquelle Familienwandertags, der für September geplant ist. Für uns als Familienmineralwasser ist es besonders wichtig, Familien mit solchen Aktionen anzusprechen und in ihrem Alltag zu begleiten", berichtete Monika Fiala. Bei der großen Verlosung gab es als Hauptpreis ein Familienurlaub in den All in Hotels Lutzmannsburg vom Burgenland-Tourismus zu gewinnen. Für all jene, die nicht live dabei sein konnten, wurde das Schloss-Programm auf YouTube übertragen und der Livestream ist hier noch abrufbar:

https://www.youtube.com/watch?v=oghsU_4- rsQ&feature=youtu.be