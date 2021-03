Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurden in den Baustellenbereichen an der S31 aus drei Tanks Diesel abgezapft. Aus deinem Baustellenfahrzug entnahmen der oder die Diebe nach Überwindung der Tanksicherungen 300 Liter und aus zwei Dieselaggregaten jeweils je 120 Liter Dieseltreibstoff. Da die Arbeiten auf der Baustelle bereits wieder aufgenommen wurden konnten von der Polizei keine Spuren an den Tatorten gesichert werden. Hinweise zu den Tätern sind derzeit nicht vorhanden