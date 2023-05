Feuerwehr Ritzing: Fahrzeug geweiht

Zahlreiche Ehrengäste fanden sich am Samstag in Ritzing zur Weihe des neuen Kommandofahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr ein. Das Fahrzeug mit Allrad-Antrieb der Firma MAN war im Februar geliefert worden. Der Gemeinderatsbeschluss dazu wurde bereits im Dezember 2021 gefasst. „Im Jahr 2007 haben wir das Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) angeschafft. Die Anschaffung war ein VW Bus, welcher bereits von 1994 bis 2007 als Rettungsauto verwendet wurde“, berichtete Kommandant Thomas Gmeiner von der Historie der KDOF-Anschaffung. „Da im Jahr 2007 auch die Jugendfeuerwehr gegründet wurde, war es notwendig einen Bus zu haben. Das Mannschaftstransportfahrzeug wurde daher oft genutzt, um zu den verschiedensten Bewerben, Wissenstests, Ausbildungen und ähnlichem zu fahren.“ Schließlich war das MTF 2021 bereits 27 Jahre alt und war mehr als 300.000 Kilometer gelaufen, was die Anschaffung eines neues Fahrzeuges notwendig machte.

Bezirksfeuerwehrkommandant Martin Reidl, Landtagsabgeordneter Roman Kainrath und Walter Temmel, zweiter Landtagspräsident, hoben in ihren Festreden die große Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehr hervor und wünschten alles Gute. Patin des neuen KDOF ist Ingrid Gulnerits. Im Rahmen der Fahrzeugsegnung wurden auch Ehrungen und Beförderungen vorgenommen. Die Veranstaltung endete mit einem Dämmerschoppen.

