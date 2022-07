Neues Oberrabnitzer Feuerwehr-Auto gesegnet

Vollbild

Mit dem neuen Auto. Abschnittskommandant Andreas Kuzmits, Ehrenbezirkskommandant Rudolf Ferscha, Atemschutzbezirksreferent Wolfgang Bauer, Bürgermeister Anton Wiedenhofer, Kommandant Erich Heissenberger, Stellvertreter Manfred Bleier, Vizebürgermeister Alois Bader und der ehemalige Abschnittskommandant Otmar Kuzmits. Ehrungen. Christian Berto erhielt das Verdienstzeichen in Bronze, Gerhard Flasch, Thomas Gmeiner und Erich Heissenberger das Verdienstzeichen in Silber, Johann Pfneiszl und Norbert Mandl das Verdienstzeichen in Gold. Manfred Bleier erhielt die Ehrenmedaille für 40 Jahre bei der Wehr, Johann Brandl die Ehrenmedaille für 50 Jahre bei der Wehr. Andreas Kuzmits, Anton Wiedenhofer, Wolfgang Bauer, Otmar Kuzmits, Alois Bader und Rudolf Ferscha gratulierten.

