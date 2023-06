Auf gute Geschäfte

Die Sicherung der Nahversorgung stellt für viele Gemeinden eine besondere Herausforderung dar. Und für solche besonderen Herausforderungen braucht es auch besondere Lösungen.

Eine solche hat man nun in Neutal gefunden und per einstimmigen Gemeinderatsbeschluss auf Schiene gebracht. Für das Nahversorgungszentrum „Lebensraum“ mit Lebensmittelgeschäft, das derzeit unter dem Dach des Gemeindeamts entsteht, hat man eine Betreibergesellschaft zwischen der Gemeinde und Fleischermeister Hatwagner gegründet. Nachdem die Gemeinde 51 Prozent der Anteile an dieser Gesellschaft hält, sind wie Bürgermeister Erich Trummer betonte nun quasi alle Neutalerinnen und Neutaler Geschäftsleute. Auch wenn natürlich nicht wirklich alle über 1.000 Neutalerinnen und Neutaler direekten Einfluss auf die Geschäftstätigkeit haben, indirekt haben sie es durch die Entscheidung, wo sie selbst ihren täglichen Einkauf tätigen, durchaus mit in der Hand, ob „ihr“ Geschäft gut läuft oder eher nicht.