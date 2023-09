Gelebte Kundennähe in Oberpullendorf

Nicht zuletzt als Kundenservice hat die Stadtgemeinde Oberpullendorf im Jahr 2019 die Liegenschaft in der Hauptstraße 42 gekauft, das dort befindliche Gebäude abgerissen und einen neuen Parkplatz geschaffen. Die Gemeindevertreter der Einkaufsstadt wollten mit den kostenlosen Parkplätzen in Geschäftsnähe die Wirtschaftsbetriebe in der Innenstadt unterstützen.

Allerdings ist dieser Komfort in den vergangen Jahren in dem Maße zunehmend geschwunden, in dem die Zahl der Dauerparker zugenommen hat. Viele Fahrzeuge werden dort mittlerweile ganztägig abgestellt, was zur Folge hat, dass die Kunden bei der Suche nach einem freien Parkplatz kaum Aussicht auf Erfolg haben. Die nun vom Gemeinderat beschlossene Kurzparkzone auf einem Teil des Parkplatzes soll Abhilfe schaffen: Ein Zeichen gelebter Kundennähe so wie die Tatsache, dass man in Oberpullendorf im Gegensatz zu vielen anderen Städten, noch immer das Privileg genießt, in der Innenstadt gratis parken zu dürfen.