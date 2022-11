Braucht echten Schlussstrich

Es hätte nicht wirklich überrascht, wenn es in Deutschkreutz zu einer Anfechtung der Bürgermeisterstichwahl gekommen wäre, nachdem bei der amtlichen Wahlinformation falsche Öffnungszeiten des Wahllokals kommuniziert wurden. Doch die Frist dafür ist verstrichen, ohne dass eine der zur Wahl angetretenen Parteien von diesem Recht Gebrauch gemacht hätte. Einen Schlussstrich bedeutet dies aber noch nicht, denn einerseits bleibt als fahler Beigeschmack, dass sich einige Wähler um ihr Wahlrecht betrogen fühlen, zum anderen haben SPÖ und LBL die Anforderung einer Sachverhaltsdarstellung seitens der Landeswahlbehörde angekündigt. Einfach zur Tagesordnung überzugehen wird also nicht ganz einfach werden, aber so ein echter Schlussstrich unter der Causa wird früher oderspäter nötig sein, wenn alle gewählten Gemeindevertreter gemeinsam etwas für Deutschkreutz bewegen wollen.