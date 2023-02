Chancen wahrnehmen

„Natur und Technik“ heißt der neue Unterrichtszweig am Realgymnasium Oberpullendorf für natur- und technikbegeisterte Jugendliche in Ergänzung zum bestehenden Oberstufenzweig „Informatik und Informationstechnologien“. Laut Industriellenvereinigung brauchen auch viele Unternehmen gute Absolventen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Dabei gehe es um Fachwissen, aber auch um Problemlösungskompetenz, interdisziplinäres Arbeiten und Innovationsfähigkeit, was gerade auch an einer allgemeinbildenden Schule gefördert und vermittelt wird. Auch wenn es im Bezirk vielleicht nicht eine so große Vielfalt an unterschiedlichen Schultypen wie in anderen Bezirken gibt, zeigt dieses Beispiel, dass dennoch eine qualitätsvolle, zukunftsorientierte Nahversorgung im Bildungsbereich gegeben ist – man muss diese nur auch wahrnehmen.