Darf‘s ein bissal weniger sein?

Mit ihrem neuen Eislaufplatz setzt die Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau nicht nur einen touristischen Akzent, sondern auch einen ökologischen. Denn zur Eiserzeugung werden dank innovativem Synthetikeis weder Wasser noch Strom benötigt. Gerade im Angesicht der Klima- und Energiekrise ist es wichtig, solche neuen Wege zu gehen.

Da Energiesparen ein Gebot der Stunde ist, hat man sich auch in Lockenhaus entschieden, die Bäume am Hauptplatz in der Advent- und Weihnachtszeit zwar zu schmücken aber nicht zu beleuchten und nur den Christbaum und die Krippe erstrahlen zu lassen. Es muss ja nicht gleich auf einen völligen Verzicht hinauslaufen, denn gerade in ohnehin nicht einfachen Zeiten kann man ein wenig Lichterglanz oder Wintersportvergnügen sicher gut brauchen. Aber die Frage „Darf’s ein bisschen weniger sein?“ ist eine, die sich jeder selbstkritisch im Zusammenhang mit Energiesparen stellen sollte.