Das Radeln neu (er)finden

„Burgenland radelt“ heißt eine Mitmach-Aktion des Landes mit dem Ziel, das Burgenland zum Radland Nummer eins in Österreich zu machen. Dass man dabei auf dem richtigen Weg ist, zeigen die von Jahr zu Jahr steigenden Teilnehmerzahlen – heuer waren es 2.472 Mitradelnde, die über 1,5 Millionen Kilometer geradelt sind und dabei rund 268 Tonnen Kohlendioxid eingespart haben. Nun wurden die besten Vereine, Betriebe und Gemeinden in Dörfl ausgezeichnet.

Damit die Voraussetzungen für den Umstieg aufs Rad gegeben sind, nimmt das Land einiges an Geld zum Ausbau der Radinfrastruktur in die Hand, um so Radeln auch tatsächlich alltagstauglich zu machen. Denn schließlich sollen möglichst viele Menschen dazu bewegt werden, zunehmend mehr Wege auf zwei anstatt auf vier Rädern zurückzulegen und nicht zuletzt der Umwelt und der eigenen Gesundheit zuliebe zum Radeln zu finden.