Die Weichen sind gestellt

Loipersbach hat sich nach der tollen Rückrunde im Vorjahr in der aktuellen 1. Klasse-Saison ambitionierte Ziele gesteckt, wollte vorne mitspielen. Das ist zur Halbzeit mit Platz sieben nicht ganz gelungen, nach vorne fehlt ein Stück. Und nach Ende der Hinrunde fehlte ein Cheftrainer, weil man sich auch aus Philosophie-Gründen von Spielertrainer Gellert Ivancsics trennte. Loipersbach will wieder mit mehr Identität, sprich Eigengewächsen, spielen und dabei erfolgreich sein – ab sofort mit Christian Freiler als Cheftrainer.

Der ambitionierte Coach leistete zuvor einen guten Job als Chef in Hirm und Co in Schattendorf, arbeitete dort speziell mit Talenten hervorragend. Und er kennt den Verein fast wie seine Westentasche. Freiler verbrachte viele Jahre als Spieler und Trainer dort. Für die SVL-Philosophie ist der 46-Jährige mit Sicherheit eine gute Wahl. Ob er den SVL in die Erfolgsspur führen kann, muss er erst beweisen. Die Weichen dafür sind aber jedenfalls gestellt.