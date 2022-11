Doppelt bezahlt machen

112 Millionen Euro haben die burgenländischen Gemeinden im Jahr 2021 laut der aktuell erschienenen Gemeindefinanzstatistik investiert. Auf den Bezirk Oberpullendorf entfielen davon knapp 15 Millionen Euro, das sind um rund drei Millionen Euro mehr an Investitionen durch die mittelburgenländischen Gemeinden als noch im Jahr 2020. Und das sind Investitionen in einer beträchtlichen Höhe, die sich auf die Menschen in der Region großteils in mehr als einer Hinsicht bezahlt machen. Denn einerseits kann man davon ausgehen, dass die Gemeinden ihre finanziellen Mittel in Projekte ummünzen, die auf die Infrastruktur für und die Lebensqualität ihrer Bürger einzahlen. Und andererseits kommen bei der Auftragsvergabe für solche Projekte zumeist lokale und regionale Firmen zum Zug, was die örtliche Wirtschaft stärkt und Arbeitsplätze vor der Haustüre erhalten hilft.